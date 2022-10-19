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16:46 19.10.2022

Зеленський поставив завдання оперативно створити мобільні пункти харчування для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл України

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Зеленський поставив завдання оперативно створити мобільні пункти харчування для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл України

Президент України Володимир Зеленський провів стратегічну нараду щодо гарантування безпеки на об'єктах енергетичної інфраструктури, де поставив завдання оперативно створити мобільні пункти харчування для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл.

Як повідомляється в телеграм-каналі глави держави, під час наради обговорювалися необхідні кроки щодо ліквідації наслідків під час виведення з ладу енергосистеми України та моделі підтримки населення під час можливих загроз різного ступеня небезпеки.

"Працюємо над створенням мобільних пунктів харчування для критичної інфраструктури міст, селищ та сіл. Готуємось до різних сценаріїв можливих наслідків. Україна захистить себе, хоч би що планував і робив ворог", - йдеться у повідомленні президента.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, у нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, представники ДСНС, керівники енергетичних підприємств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Наголошується, що учасники погодили необхідні заходи на випадки відсутності електроенергії у населених пунктах. Окремо зупинилися на питанні співпраці з міжнародними партнерами щодо обладнання для забезпечення всіх населених пунктів, де немає електроенергії. 

Теги: #мобільний #харчування #завдання #зеленський

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