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14:00 19.10.2022

Глава МЗС Греції прибув із візитом до Києва

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Глава МЗС Греції прибув із візитом до Києва

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до Києва.

"На початку мого візиту до Києва в мене відбулася зустріч у посольстві Греції з головою парламентської групи дружби Греція-Україна Т.Плачковою, ректором Маріупольського державного університету М.Трофименком і заступником глави місії Кіпру Л.Темістоклеус", - написав Дендіас у твіттері в середу.

Міністр зазначив, що вони зосередилися на парламентській дипломатії, відносинах України та Греції, вторгненні Росії в Україну, ЄС, академічних питаннях і грецькій діаспорі.

"Я рішуче засудив ревізіонізм. Я подякував Л.Темістоклеус за її внесок в операції з евакуації з України, зокрема громадян Греції та діаспори", - додав Дендіас.

 

Теги: #візит #греція #дендіас

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