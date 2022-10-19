Глава МЗС Греції прибув із візитом до Києва

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас прибув із візитом до Києва.

"На початку мого візиту до Києва в мене відбулася зустріч у посольстві Греції з головою парламентської групи дружби Греція-Україна Т.Плачковою, ректором Маріупольського державного університету М.Трофименком і заступником глави місії Кіпру Л.Темістоклеус", - написав Дендіас у твіттері в середу.

Міністр зазначив, що вони зосередилися на парламентській дипломатії, відносинах України та Греції, вторгненні Росії в Україну, ЄС, академічних питаннях і грецькій діаспорі.

"Я рішуче засудив ревізіонізм. Я подякував Л.Темістоклеус за її внесок в операції з евакуації з України, зокрема громадян Греції та діаспори", - додав Дендіас.