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13:49 19.10.2022

При Представництві президента в Криму створено робочу групу експертів для напрацювання першочергових кроків України після деокупації півострова

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При Представництві президента в Криму створено робочу групу експертів для напрацювання першочергових кроків України після деокупації півострова

При Представництві президента України в Автономній Республіці Крим створено робочу групу із 36 експертів для напрацювання першочергових кроків держави після деокупації півострова, повідомила постійний представник президента в Криму Таміла Ташева.

"Наразі триває робота над наповненням стратегії з деокупації Криму конкретними проєктами та програмами… Другий стратегічний напрям – напрацювання першочергових кроків держави в деокупованому Криму. Для цього на базі представництва створено робочу групу з 36 експертами, які працюють над питаннями відновлення функціонування публічної влади та залучення кадрів", - розповіла Ташева на брифінгу в Офісі президента в середу.

Зокрема, за її словами, на час дії перехідного періоду в Криму буде передбачено створення військових та військово-цивільних адміністрацій. Для їх укомплектування професійним персоналом уже планують проєкти з навчання фахівців із числа внутрішньо переміщених із півострова осіб та українських військових.

Крім цього, експерти працюють над питаннями притягнення до відповідальності топчиновників окупаційних адміністрацій, причетних до воєнних злочинів, незаконних переслідувань, пограбування кримського населення, питань амністії та люстрації.

Третім напрямом роботи експертів є верифікація окупаційних документів і рішень окупаційних судів. Зокрема, буде переглянуто рішення, які порушували права та законні інтереси громадян чи Української держави.

"За майже дев’ять років окупації у Криму розглянуто понад 1 млн незаконних судових справ. Із них понад 100 тис. кримінальні, а в наших реєстрах зареєстровано, наприклад, менше ніж 2%... Або народилося понад 200 тис. дітей, а в наших реєстрах відмічено близько 11%", - навела приклади Ташева.

По-четверте, за її словами, експерти опікуються питаннями захисту права власності, гуманітарної політики, демілітаризації та громадянства. Зокрема, громадянства росіян, які незаконно перемістилися на територію Криму під час тимчасової окупації і мають її покинути або ж будуть видворені. Водночас для іноземних громадян у Криму будуть передбачені довідки про тимчасовий дозвіл на проживання – для тих, хто захищав українських політв'язнів чи допомагав боротися з окупантами.

Як зазначила Ташева, усі перелічені вище напрацювання експертів щодо першочергових кроків деокупації Криму будуть презентовані на першому парламентському саміті Кримської платформи, який відбудеться в Загребі (Хорватія) 24-25 жовтня.

 

Теги: #президент #крим

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