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09:57 19.10.2022

Мер Дніпра підтвердив інформацію про запропонований йому Микитасем хабар у EUR22 млн

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Мер Дніпра підтвердив інформацію про запропонований йому Микитасем хабар у EUR22 млн

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив інформацію про те, що народний депутат VIII скликання Максим Микитась запропонував йому хабар у розмірі EUR22 млн за можливість будувати метро в місті.

"Звісно, ви вже прочитали цю новину. Так, підтверджую, це - правда. Як особа процесуальна і та, яка перебуває під підпискою про конфіденційність, я не особливо вдаватимуся в деталі. Розповім лише про свої мотиви. 1. Нечесно і погано красти в країні, що захлинається від крові. 2. Якщо ми хочемо, щоб нашим дітям й онукам дісталася успішна і справедлива держава, якою хочеться пишатися, то кожен із нас має докласти до цього особистих зусиль. Зокрема, борючись із корупцією", - написав мер у своєму телеграм-каналі.

Водночас він наголосив, що не брав і не бере участі "в жодних оперативних комбінаціях правоохоронних органів".

"Просто коли мені запропонували хабар, то я спочатку витріщив очі від такого нахабства, а потім пішов у НАБУ, як цього прямо вимагає від чиновників закон "Про запобігання корупції". Після цієї історії, сподіваюся, що всякі шахраї нарешті перестануть лізти до мене з непристойними пропозиціями, а деякі мої підлеглі все-таки зрозуміють, що якщо хтось прокрадеться, то я нікого не прикриватиму", - додав Філатов.

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила, що колишнього народного депутата України затримано за підозрою в пропонуванні хабара у сумі EUR22 млн.

Встановлено, що у жовтні 2022 року колишній народний обранець висловив пропозицію щодо надання EUR22 млн неправомірної вигоди міському голові міста Дніпра за вчинення ним дій, направлених на сприяння укладанню Європейським банком реконструкції та розвитку з підконтрольною колишньому народному депутату України групою підприємств контракту на будівництво метрополітену в Дніпрі поза конкурсною процедурою.

Ексдепутата ВР України затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення зазначеній особі про підозру та, відповідно, обрання запобіжного заходу.

У повідомленні не зазначено імені колишнього народного депутата, як стало відомо агентству, йдеться про Максима Микитася.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv

Теги: #хабар #дніпро #філатов

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