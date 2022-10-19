Події

08:44 19.10.2022

Зеленський звільнив Врублевського з посади посла України в Казахстані

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Зеленський звільнив Врублевського з посади посла України в Казахстані

Президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Врублевського з посади посла України в Казахстані.

Відповідний указ від 18 жовтня опубліковано на сайті глави держави.

 

 

Теги: #казахстан #посол #звільнення

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