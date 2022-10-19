Зеленський звільнив Врублевського з посади посла України в Казахстані
Президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Врублевського з посади посла України в Казахстані.
Відповідний указ від 18 жовтня опубліковано на сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Врублевського з посади посла України в Казахстані.
Відповідний указ від 18 жовтня опубліковано на сайті глави держави.
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