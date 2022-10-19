Єврокомісія терміново ініціює нові заходи щодо захисту життєво важливої інфраструктури ЄС

Єврокомісія (ЄК) представила у вівторок пропозицію для рекомендації Ради ЄС щодо термінового підвищення стійкості найважливішої інфраструктури ЄС.

"Європейський парламент і Рада (ЄС) вже домовилися поглибити законодавчу базу для підвищення стійкості організацій, що експлуатують найбільш важливу інфраструктуру, проте з урахуванням загроз, які ми бачимо сьогодні, нам необхідно прискорити застосування нових правил та активізувати нашу роботу за допомогою додаткових заходів і більш тісного співробітництва", - заявила член ЄК із внутрішніх справ Ільва Йогансон.

У комюніке Єврокомісії, опублікованому в Брюсселі, наголошується, що "диверсія на газопроводі "Північний потік" та інші нещодавні інциденти ясно показали, що стабільність найважливішої інфраструктури ЄС перебуває під загрозою".

"Терміново необхідні дії, щоб посилити здатність Європейського союзу захищати себе від нападів на найбільш важливу інфраструктуру як у ЄС, так і у його безпосередньому сусідстві", - йдеться в документі.

У ньому нагадується, що Єврокомісія вже у 2020 році запропонувала оновлені правила щодо підвищення стійкості критично важливих об'єктів. Завдяки нещодавно схваленій директиві про стійкість інфраструктури та переглянутій директиві про безпеку мереж та інформаційних систем Євросоюз незабаром отримає "оновлену та всеосяжну правову базу для зміцнення як фізичної, так і кіберстійкості критичної інфраструктури", повідомляють у Брюсселі.

Водночас у Єврокомісії вважають, що "через ситуацію із загрозами, що швидко змінюється, застосування нових правил необхідно прискорити".

Проєкт рекомендації Ради ЄС спрямований "на максимізацію та прискорення роботи із захисту критичної інфраструктури за трьома пріоритетними аспектами: готовність, реагування та міжнародне співробітництво". З цією метою, пояснюють в ЄК, пропозиція "передбачає сильнішу підтримку та координаційну роль (Європейської) комісії для підвищення готовності та реагування на поточні загрози, а також зміцнення співробітництва між державами-членами та сусідніми третіми країнами".

Пріоритет пропонується надати ключовим секторам енергетики, цифровій інфраструктурі, транспорту та космосу.

У документі ЄК звертає увагу на те, що в ЄС особливе значення має інфраструктура, яка перетинає кордони або надає транскордонні послуги, і таким чином зачіпає інтереси кількох держав-членів.

"Чітке визначення такої інфраструктури та суб'єктів, що її експлуатують, а також колективне зобов'язання щодо їх захисту відповідає інтересам усіх держав-членів. Комісія закликає держави-члени проводити стрес-тести організацій, що експлуатують критично важливу інфраструктуру, на основі загального набору принципів, розроблених на рівні союзу", - йдеться в комюніке.

Проєкт рекомендації спрямований на зміцнення потенціалу раннього попередження та реагування на збої у критично важливій інфраструктурі за допомогою механізму цивільного захисту ЄС.

У Брюсселі наголосили, що Єврокомісія і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель "зміцнюватимуть координацію з НАТО через структурований діалог ЄС-НАТО щодо стійкості (критично важливої інфраструктури) і для цього створять цільову групу".