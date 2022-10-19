Події

07:47 19.10.2022

Ворог обстріляв Енергодар, місто частково без світла й води

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Ворог обстріляв Енергодар, місто частково без світла й води

 

У ніч проти середи окупанти обстріляли Енергодар, в результаті місто частково залишилося без світла й води, інформації про постраждалих немає, повідомляє міський голова Дмитро Орлов.

"Вночі Енергодар знову зазнав обстрілів. Місто частково без світла і води. Обстріли спочатку промислової зони, а потім і самого міста почалися близько півночі і не вщухають вранці. Є повідомлення про пошкодження однієї з підстанцій, а також будівлі виконавчого комітету міської ради. Інформації про постраждалих серед цивільного населення не надходило", - написав Орлов у телеграм-каналі у середу вранці.

 

 

 

Теги: #обстріли #енергодар

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