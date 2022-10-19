США зроблять усе можливе, щоб завадити Ірану торгувати зброєю

У США продовжать вживати рішучих заходів, щоб зашкодити іранській торгівлі зброєю, зокрема з Росією, повідомила у вівторок представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Ми продовжимо рішуче застосовувати всі санкції США щодо (...) іранської торгівлі зброєю, робити так, щоб Ірану було складніше продавати цю зброю Росії", - заявила Жан-П'єр на брифінгу.

Вона зазначила, що США продовжать діяти спільно з партнерами, щоб протистояти "іранській загрозі".