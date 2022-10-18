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21:08 18.10.2022

Російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених в Україні воєнних злочинів – доповідь Комісії ООН

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Російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених в Україні воєнних злочинів – доповідь Комісії ООН

Російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених в Україні під час повномасштабного вторгнення воєнних злочинів, повідомляється в релізі до письмової доповіді Комісії ООН із розслідування порушень в Україні для Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Так, відповідно до релізу, опублікованого на сайті Управління Верховного комісара ООН з прав людини, незалежна міжнародна Комісія ООН з кінця лютого та березня 2022 року проводила розслідування військових подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях України.

Зокрема, Комісія задокументувала випадки невибіркових нападів, під час яких у населених районах, які зазнали ударів з боку російських збройних сил, застосовувалася зброя вибухової дії. Комісія також встановила, що російські збройні сили нападали на цивільних осіб, які намагалися втекти.

Комісія також задокументувала випадки закономірності сумарних страт, незаконного тримання під вартою, тортур, жорстокого поводження, згвалтування та інших форм сексуального насильства, вчинених у окупованих місцях російськими збройними силами. Більше того, відбувалися затримання людей, деякі з них були незаконно депортовані в Російську Федерацію, а багато хто досі вважається зниклими безвісти. Сексуальне насильство зачіпає жертв різного віку. Члени сім'ї, включно з дітьми, іноді примушувалися стати свідками злочинів.

"Наслідки цих порушень для цивільного населення України величезні. Загибель людей обчислюється тисячами. Руйнування інфраструктури є жахливим", - зазначається головою Комісії Еріком Мьосе.

Також зазначається, що російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених порушень, включно з воєнними злочинами.

Водночас, як встановлено слідчими, у деяких випадках порушення міжнародного гуманітарного права чинили українські сили, включно з двома інцидентами, які кваліфікуються як воєнні злочини.

Комісією встановлені також приклади того, як обидві сторони збройного конфлікту, хоча й по-різному, не змогли захистити цивільне населення або цивільні об'єкти від наслідків нападів, розмістивши військові об'єкти та сили в густонаселених районах або поблизу них.

У зв'язку з цим Комісія порекомендувала посилити координацію міжнародних та національних зусиль щодо притягнення винних до відповідальності з метою підвищення ефективності та запобігання заподіянню шкоди жертвам і свідкам. Відповідно до свого мандата, як зазначається, Комісія прагнутиме сприяти виявленню тих, хто несе за це відповідальність.

Як повідомляється, Комісія відвідала 27 міст і поселень. В ході візитів було опитано понад 190 жертв і свідків. Слідчі Комісії проінспектували місця руйнувань, поховань, місця тримання під вартою та тортур, а також залишки зброї, ознайомилися з великою кількістю документів і доповідей.

 

 

 

Теги: #оон #війна #комісія #злочини

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