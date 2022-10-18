Події

20:18 18.10.2022

Кулеба вітає заяву Столтенберга про постачання систем ППО проти дронів: Це саме те, що ми обговорювали та просили

1 хв читати
Кулеба вітає заяву Столтенберга про постачання систем ППО проти дронів: Це саме те, що ми обговорювали та просили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вітає заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про постачання найближчим часом Україні системи протиповітряної оборони проти дронів, про що просила Україна.

"Я вітаю заяву Єнса Столтенберга про те, що НАТО планує найближчими днями поставити в Україну системи ППО проти дронів. Це саме те, що ми обговорювали і просили. Для України це означає більше врятованих життів і краще захищену енергетичну інфраструктуру. Дякую, НАТО", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомило агентство Reuters, Столтенберг, виступаючи на конференції з безпеки в Берліні, заявив, що найближчими днями НАТО доставить Україні системи протиповітряної оборони, щоб допомогти країні захистити себе від дронів, зокрема з Ірану, які РФ використовує для ураження критично важливої інфраструктури.

Столтенберг сказав, що у відповідь на атаки союзники мають збільшити постачання систем протиповітряної оборони.

"Найважливіше, що ми можемо зробити, - це виконати те, що обіцяли союзники, активізуватися та поставити ще більше систем ППО", - сказав він.

Генсек НАТО заявив, що "найближчими днями НАТО поставить системи протидії дронам для протидії конкретній загрозі дронів, зокрема з Ірану".

 

 

 

Теги: #нато #поставка #ппо #дрони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 18.10.2022
Столтенберг заявив, що НАТО планує невдовзі поставити Україні системи ППО проти дронів

Столтенберг заявив, що НАТО планує невдовзі поставити Україні системи ППО проти дронів

16:12 18.10.2022
Україна у вівторок відправить ноту Ізраїлю з проханням про системи ППО – Кулеба

Україна у вівторок відправить ноту Ізраїлю з проханням про системи ППО – Кулеба

08:38 18.10.2022
На Миколаївщині українські військові збили 5 БПЛА "Shahed-136"

На Миколаївщині українські військові збили 5 БПЛА "Shahed-136"

07:00 18.10.2022
Повітряні сили ЗСУ збили 8 Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр"

Повітряні сили ЗСУ збили 8 Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр"

06:45 18.10.2022
Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

19:09 17.10.2022
Кулеба закликав країни ЄС прискорити надання Україні систем ППО

Кулеба закликав країни ЄС прискорити надання Україні систем ППО

18:10 17.10.2022
Українська ППО знищила російський безпілотник на Одещині – ОК "Південь"

Українська ППО знищила російський безпілотник на Одещині – ОК "Південь"

17:02 17.10.2022
Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

17:00 17.10.2022
Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

13:08 17.10.2022
Глава МВС закликає українців не стріляти по дронах – це роблять військові та поліцейські

Глава МВС закликає українців не стріляти по дронах – це роблять військові та поліцейські

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території України та стримати Сили оборони на окремих напрямках

Українська авіація минулої доби завдала 20 ударів по позиціях російських окупантів, уражено 13 районів зосередження противника та 7 позицій ЗРК – Генштаб ЗСУ

Затримано екснардепа Микитася на пропонуванні хабара в EUR22 млн меру Дніпра

У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкових обстрілів міста – Кличко

Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

ОСТАННЄ

Частина Житомира вже зі світлом, із електротранспортом ситуація важча

Російські збройні сили відповідають за переважну більшість виявлених в Україні воєнних злочинів – доповідь Комісії ООН

Із 7 до 18 жовтня РФ завдала понад 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по території України

У Краматорську аварійне відключення електропостачання

"Укренерго" від початку війни отримало допомогу від п'яти європейських системних операторів

Нацбанк здійснюватиме позапланову інспекційну перевірку колекторських компаній

Зеленський звернеться до лідерів ЄС на майбутньому формальному саміті

Окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території України та стримати Сили оборони на окремих напрямках

Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн

Керівники підприємств критичної інфраструктури в РФ отримують плани щодо мобілізації співробітників до армії, незважаючи на заявлене раніше бронювання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА