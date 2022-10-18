Кулеба вітає заяву Столтенберга про постачання систем ППО проти дронів: Це саме те, що ми обговорювали та просили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вітає заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про постачання найближчим часом Україні системи протиповітряної оборони проти дронів, про що просила Україна.

"Я вітаю заяву Єнса Столтенберга про те, що НАТО планує найближчими днями поставити в Україну системи ППО проти дронів. Це саме те, що ми обговорювали і просили. Для України це означає більше врятованих життів і краще захищену енергетичну інфраструктуру. Дякую, НАТО", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомило агентство Reuters, Столтенберг, виступаючи на конференції з безпеки в Берліні, заявив, що найближчими днями НАТО доставить Україні системи протиповітряної оборони, щоб допомогти країні захистити себе від дронів, зокрема з Ірану, які РФ використовує для ураження критично важливої інфраструктури.

Столтенберг сказав, що у відповідь на атаки союзники мають збільшити постачання систем протиповітряної оборони.

"Найважливіше, що ми можемо зробити, - це виконати те, що обіцяли союзники, активізуватися та поставити ще більше систем ППО", - сказав він.

Генсек НАТО заявив, що "найближчими днями НАТО поставить системи протидії дронам для протидії конкретній загрозі дронів, зокрема з Ірану".