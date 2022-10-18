Події

19:40 18.10.2022

Зеленський звернеться до лідерів ЄС на майбутньому формальному саміті

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Зеленський звернеться до лідерів ЄС на майбутньому формальному саміті

Президент України Володимир Зеленський звернеться до лідерів Європейського Союзу на майбутньому формальному засіданні Ради, яке відбудеться 20-21 жовтня у Брюсселі.

"Президент Зеленський виступить на формальному засіданні Європейської ради", - повідомило у вівторок у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" високопоставлене джерело в Європейській раді.

За його словами, виступ Зеленського очікується у віртуальному форматі.

Попереднє засідання Європейської ради, яке відбулося у Празі 7 жовтня, було неформальним.

 

 

Теги: #президент #єс #саміт

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