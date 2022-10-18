Ми не побачили готовності МКЧХ зробити все можливе для захисту українських полонених – Єрмак

Українська влада не побачила готовності Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) зробити все можливе для захисту українців, які перебувають у полоні у російських окупантів, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, сказаними за підсумками поїздки української делегації на контактну лінію в Запорізькій області, до якої не приєдналися представники МКЧХ, "разючі масштаби" воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноцидних злодіянь РФ проти українських військовополонених вимагають від усіх організацій, що опікуються дотриманням норм і вимог міжнародного гуманітарного права, щонайменше чіткої позиції та рішучості.

"Україна очікує й вимагає від Міжнародного комітету Червоного Хреста належної рішучості в отриманні доступу до українських бранців в Оленівці. Адже саме для таких завдань і було створено організацію", - наводить слова Єрмака пресслужба ОП у вівторок.

Глава Офісу глави держави додав, що у Києві усвідомлюють, що головною перешкодою у прибутті місії МКЧХ до місця примусового утримання українців в Оленівці є насамперед деструктивна й цинічна позиція Росії.

"Водночас, на жаль, ми не бачимо, що МКЧХ працює над захистом наших полонених. Українське суспільство цього не бачить. Не бачать рідні захисників", – наголосив він.

Єрмак також зазначив, що українська сторона має всі підстави очікувати рішучих проактивних дій МКЧХ з імплементації його гуманітарного мандата, а також чіткої публічної позиції та комунікації всіх його дій, спрямованих на подолання найгострішого гуманітарного виклику в Європі.

"Керівник Офісу президента України також закликав до активних кроків інші міжнародні організації та гуманітарних акторів, прямий правозахисний мандат яких не має дозволяти їм стояти осторонь і пасивно спостерігати, як Росія продовжує скоювати найжорстокіші злочини сучасності", - підсумували в ОП.