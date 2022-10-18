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16:40 18.10.2022

Голову управління кібербезпеки ФРН відправили у відставку, розпочато перевірку - ЗМІ

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МВС ФРН звільнило з посади голову Федерального управління інформаційної безпеки (BSI) Німеччини Арне Шенбома, повідомляє у вівторок Der Spiegel із посиланням на свої джерела.

"Der Spiegel отримав інформацію із силових структур, що МВС ФРН зняло з посади голову BSI Арне Шенбома та ініціює службову перевірку щодо нього", - зазначає журнал.

Раніше в жовтні повідомлялося, що влада ФРН вивчає можливі зв'язки Шенбома з російською розвідкою. Так, за повідомленнями німецьких ЗМІ, у заснованій близько 10 років тому організації з кібербезпеки, серед творців якої фігурував Шенбом, складається компанія, нібито створена колишнім агентом російської розвідки.

Розташоване у Бонні BSI відповідає за безпеку комп'ютерів та комунікацій уряду Німеччини.

Теги: #фрн #кібербезпека

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