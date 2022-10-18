Події

15:29 18.10.2022

Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

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Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

Унаслідок ракетного удару, завданого російськими окупантами по об'єктах критичної інфраструктури Києва, загинули троє людей, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"В результаті атаки на критичну інфраструктуру Києва загинули троє людей. Це співробітники одного з об’єктів критичної інфраструктури", – сказав Кличко, повідомляє пресслужба мера.

За його словами, обстріляні об'єкти зазнали значних пошкоджень. Міські служби роблять усе можливе, щоб усунути наслідки надзвичайної ситуації.

"Із цим пов’язане тимчасове відключення електро- та водопостачання в окремих районах столиці. Працюємо напружено, аби ліквідувати наслідки ситуації. Прошу киян із розумінням ставитися до цієї ситуації", – наголосив Кличко.

Він закликав жителів столиці та власників бізнесу економити споживання електроенергії.

Теги: #кличко #київ #жертви #електроенергія #обстріли

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