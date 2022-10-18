Події

14:42 18.10.2022

Не можна недооцінювати мобілізацію в РФ - Арахамія

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Не можна недооцінювати мобілізацію в РФ - Арахамія

Не можна недооцінювати мобілізацію в Російській Федерації, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Справді, є певна загроза. Навіть якщо російські мобілізовані абсолютно не навчені, а їм просто дали автомати і посадили в техніку (а техніка в агресора поки що є). Це все одно вже бойові одиниці. Вони якось можуть стріляти, вражати цілі, утримувати позиції. Тому їх не можна недооцінювати", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку голови фракції, українській армії першим хвилям мобілізованих росіян необхідно відповідати максимально брутально, щоб "викликати психологічну нестабільність та небажання йти наступним хвилям".

"Ви ж бачили всі ці відео, коли люди один одному ноги ламають, щоб не йти до російської армії. А коли вони побачать більшу частину похоронок, то бажання не йти на війну посилиться", - зазначив політик.

Теги: #війна #арахамія

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