Події

14:40 18.10.2022

Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини, двоє людей загинули – К.Тимошенко

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Російські окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини, двоє людей загинули – К.Тимошенко

Російські окупанти обстріляли з артилерії Юнаківську громаду Сумської області, повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Буквально пару годин, як завершився артобстріл. Під вогонь потрапила Юнаківська громада Сумського району. Зафіксовано 14 прильотів. Росіяни вели вогонь по центру села та його околицях", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілів дві особи загинули, одну травмовано.

Пошкоджено магазин та будівлі навколо.

 

Теги: #війна #обстріли #сумська_область

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