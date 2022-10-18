Події

11:11 18.10.2022

У Києві та Дніпрі вражено об'єкти енергоінфраструктури. У разі продовження ударів можливі віялові відключення - К.Тимошенко

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У Києві та Дніпрі вражено об'єкти енергоінфраструктури. У разі продовження ударів можливі віялові відключення - К.Тимошенко

У Києві та Дніпрі після ранкових ракетних ударів пошкоджено великі об'єкти енергозабезпечення, повідомив в ефірі телемарафону у вівторок уранці заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у Дніпрі "зруйновано великий об'єкт енергоінфраструктури". "У Дніпрі буде реально важко, освітлення вулиць буде відключено. Водопостачання відновлюється, енергоживлення буде відновлено", - сказав він.

"У Києві - на Троєщині і в деяких районах відсутнє енерго- та водопостачання. Працюють наші електрики, щоб їх відновити. Загалом щодо Києва розповімо трохи згодом сьогодні", - сказав він.

Тимошенко сказав, що людям треба "підготуватися до економії енергії та віялових відключень, якщо удари продовжаться".

Теги: #пошкодження #енергоінфраструктура

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