У Києві та Дніпрі вражено об'єкти енергоінфраструктури. У разі продовження ударів можливі віялові відключення - К.Тимошенко

У Києві та Дніпрі після ранкових ракетних ударів пошкоджено великі об'єкти енергозабезпечення, повідомив в ефірі телемарафону у вівторок уранці заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у Дніпрі "зруйновано великий об'єкт енергоінфраструктури". "У Дніпрі буде реально важко, освітлення вулиць буде відключено. Водопостачання відновлюється, енергоживлення буде відновлено", - сказав він.

"У Києві - на Троєщині і в деяких районах відсутнє енерго- та водопостачання. Працюють наші електрики, щоб їх відновити. Загалом щодо Києва розповімо трохи згодом сьогодні", - сказав він.

Тимошенко сказав, що людям треба "підготуватися до економії енергії та віялових відключень, якщо удари продовжаться".