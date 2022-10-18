Окупанти втратили за добу в Україні близько 530 військових та 23 артсистеми, збито 35 дронів і дві ракети - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становлять близько 530 осіб особового складу, а з початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок вівторка, 18 жовтня, становлять близько 65 тис. 850 осіб, повідомляється у фейсбуці Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 11 танків та 14 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення - 2548 та 5219 одиниць відповідно.

За добу в Україні було знищено 23 артилерійські системи окупантів, шість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), один засіб протиповітряної оборони (ППО) та 16 одиниць автомобільної техніки (включаючи цистерни з паливно-мастильними матеріалами). Збито 35 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника і дві крилаті ракети.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1622 артсистеми, 372 РСЗВ, 188 засобів ППО, 3985 автомобілів та автоцистерн, 144 одиниці спеціальної техніки та 16 суден. Знищено 268 літаків та 242 гвинтокрили, збито 1276 безпілотників та 318 крилатих ракет.