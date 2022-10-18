Події

09:24 18.10.2022

Російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпра, у місті перебої з електрикою та водою - голова ОВА

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Російські окупанти завдали удару по енергетичній інфраструктурі Дніпра, у місті перебої з електрикою та водою - голова ОВА

Російські окупанти у вівторок, 18 жовтня, вдарили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Там пожежа та серйозні руйнування. Без електрики залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлено одну з насосних станцій "Дніпроводоканалу". На лівому березі Дніпра перебої з водою", - написав Резніченко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що комунальні служби розпочнуть ремонт, щойно мине загроза нових ударів, і закликав мешканців економити електроенергію.

Теги: #удар #дніпро

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