Події

09:29 18.10.2022

У Києві три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі - К.Тимошенко

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У Києві три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі - К.Тимошенко

У Києві внаслідок ранкового ворожого обстрілу є влучання в енергетичний об'єкт на лівому березі, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Київ. Попередньо три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі міста", - написав Тимошенко у телеграмі.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив: "Вранці у Києві знову вибухи. Деснянський район. Об'єкт критичної інфраструктури. Усі служби слідують на місце".

 

Теги: #київ #приліт

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