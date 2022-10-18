У Києві три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі - К.Тимошенко

У Києві внаслідок ранкового ворожого обстрілу є влучання в енергетичний об'єкт на лівому березі, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Київ. Попередньо три прильоти в об'єкт енергозабезпечення на лівому березі міста", - написав Тимошенко у телеграмі.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив: "Вранці у Києві знову вибухи. Деснянський район. Об'єкт критичної інфраструктури. Усі служби слідують на місце".