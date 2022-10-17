ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач після нетривалої роботи на дизель-генераторах

Запорізька АЕС, що втратила вранці понеділка зв'язок з енергосистемою України через відключення лінії 750 кВ ЗАЕС-Дніпровська та перейшла в результаті на забезпечення дизель-генераторами, підключена до енергосистеми України через резервну лінію, повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Українська Запорізька атомна електростанція сьогодні вранці знову втратила підключення до останньої лінії електропередачі, що діє, 750 кВ, але продовжує отримувати електроенергію з мережі через резервну лінію", - заявив Гроссі, слова якого цитуються в оновленні по Україні на сайті МАГАТЕ в понеділок увечері.

Агентство з посиланням на своїх експертів на ЗАЕС уточнило, що вона отримує зовнішню електроенергію за резервною схемою через розподільчу станцію сусідньої ТЕС (Запорізька ТЕС – ЕР), яка була відновлена минулого тижня.

"Через десять хвилин після ранкового обриву лінії 750 кВ запрацював один із 20 аварійних дизель-генераторів ЗАЕС, але незабаром його знову вимкнули, оскільки резервна електромережа забезпечила необхідну потужність", - описали ситуацію в МАГАТЕ.

При цьому там уточнили, що 17 жовтня на ЗАЕС прибули чергові три вантажівки з дизпаливом із Криму, а також колона з запчастинами та витратними матеріалами із Запоріжжя.

Водночас команда МАГАТЕ на ЗАЕС повідомила його штаб-квартиру про ухвалене рішення не продовжувати пускову роботу реакторного блоку №5, який при цьому залишається в стані гарячого зупину для подачі технологічної пари на майданчик станції.

Також в агентстві зазначили, що за даними України, обстріл підстанції, пов'язаної з Південноукраїнською АЕС, не вплинув на режим її роботи.

Як повідомлялося з посиланням на "Енергоатом", в результаті ракетного обстрілу 17 жовтня вранці російськими військовими дистанційних підстанцій в черговий раз відключилася остання лінія зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України 750 кВ ЗАЕС-Дніпровська, у зв'язку з чим станція знову перейшла на забезпечення власне -генераторами.

У компанії також повідомили, що відключилася лінія зв'язку 750 кВ Південноукраїнська АЕС – Дніпровська, але без впливу на навантаження ПАЕС.