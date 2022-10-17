Події

21:32 17.10.2022

Під Броварами збитий ворожий безпілотник

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Під Броварами збитий ворожий безпілотник

Безпілотний літальний апарат, випущений російськими окупантами, був збитий у небі над Броварською об'єднаною територіальною громадою Київської області у понеділок увечері, повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Шановна Броварська громадо. Прошу всіх бути спокійними. Працюють наші Збройні сили України. Над нашою громадою було знищено вражого безпілотника. Пошкоджень немає, все гаразд, слава ЗСУ", - сказав Сапожко у своєму відеозверненні, опублікованому у фейсбуці.

Територія Броварської об'єднаної територіальної громади безпосередньо межує з Київом на заході та, крім самого м.Бровари, включає три довколишні села: Княжичі, Требухів і Переможець. Площа 123 кв.км.

Джерело: https://www.facebook.com/i.sapozhko/posts/pfbid02cAXnTu3VXWeKddaPAAnB8NVFcbMca4wGRQ3KxwnPuFh3t6ieSMmWXbGWqunbmt5Nl

 

 

Теги: #бровари #бпла #збиття

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