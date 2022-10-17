Події

20:25 17.10.2022

У Великій Британії видано книгу з промовами Зеленського

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У Великій Британії видано книгу з промовами Зеленського

Англійська компанія Hutchinson Heinemann видала книгу-збірку з промовами українського президента Володимира Зеленського, її презентація відбудеться у Великій Британії 24 листопада, повідомляє журнал The Bookseller.

Як зазначається, вступ до збірки за назвою "Послання з України" написав сам Володимир Зеленський. Автором передмови став редактор англійського журналу The Economist Аркадій Островський.

Презентація книги у твердій обкладинці відбудеться 24 листопада. Окрім паперового варіанту планується випуск збірки в аудіо та електронному форматі.

Як повідомляють у видавничій компанії, до книги увійшли 16 промов, які Зеленський відібрав особисто та які висвітлюють його політичний шлях і шлях України з 2019 року. У своєму вступі він розмірковує про те, що дізнався про себе та Українську державу після повномасштабного російського вторгнення.

"Послання з України" розповідає історію України словами її президента. Це історія народу, який доблесно захищається від російської агресії. І це історія народу, який очолює світ у боротьбі за демократію...", - зазначає видавництво.

Вартість збірки становитиме не менше 60 пенсів за екземпляр друкованого видання. Усі доходи Зеленського від книги, проданої у Великій Британії, підуть у фонд благодійної платформи United24.

Раніше редакційний директор компанії Hutchinson Heinemann Ровен Борхерс набув прав для публікації у всьому світі, зокрема в США, Німеччині, Іспанії, Португалії. Наразі права продано на 10 територіях.

 

 

 

Теги: #книга #британія #зеленський

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