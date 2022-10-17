Події

20:22 17.10.2022

Україна залишатиметься гарантом глобальної продовольчої безпеки – Зеленський у розмові з президентом ОАЕ

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Україна залишатиметься гарантом глобальної продовольчої безпеки – Зеленський у розмові з президентом ОАЕ

Україна залишатиметься гарантом глобальної продовольчої безпеки, заявив президент Володимир Зеленський під час розмови з головою Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном.

"Під час бесіди з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном відзначили 30-річчя відносин наших держав. Україна залишатиметься гарантом глобальної продовольчої безпеки", - написав Зеленський у телеграмі.

Він також подякував голові ОАЕ за дієву підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, зокрема, на полях ООН.

 

 

 

Теги: #безпека #оае #гарант #продовольча

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