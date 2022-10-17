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17:19 17.10.2022

Рада ЄС розширила санкції проти Ірану за порушення прав людини

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Рада ЄС розширила санкції проти Ірану за порушення прав людини

Рада ЄС із закордонних справ у понеділок у Люксембурзі ухвалила рішення про запровадження додаткових санкцій проти винних у серйозних порушеннях прав людини в Ірані.

"Сьогодні рада додала одинадцять фізичних та чотири юридичні особи до списку суб'єктів, які підпадають під обмежувальні заходи в контексті наявного санкційного режиму щодо стану прав людини в Ірані. Це пов'язано з їх роллю у смерті Махси Аміні та насильницькою реакцією на нещодавні демонстрації в Ірані", - йдеться у комюніке Ради ЄС.

У документі повідомляється, що вжиті обмежувальні заходи поширюються на тих, хто несе відповідальність за смерть Аміні: поліцію моралі Ірану та двох її ключових фігур - Мохаммада Ростамі та Хадж Ахмада Мірзаї. Крім того, санкції зачіпають Сили правопорядку Ірану, а також низку їх місцевих керівників "за роль у жорстокому придушенні протестів".

До списку внесено міністра інформаційних та комунікаційних технологій Ірану Іссу Зарепура через його відповідальність за відключення інтернету.

Запроваджені заходи передбачають заборону на поїздки до ЄС та заморожування активів, пояснюють у Брюсселі. Крім того, громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати кошти перерахованим фізичним та юридичним особам. Режим санкцій щодо прав людини в Ірані також передбачає заборону експорту до цієї країни обладнання, яке може бути використано для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

Санкційний список тепер охоплює загалом 97 фізичних осіб та вісім юридичних осіб.

Інцидент із 22-річною Махсою Аміні стався 13 вересня біля однієї зі станцій метро Тегерану. Дівчину затримали співробітники поліції моралі за "неправильне носіння" хіджабу, її доставили до відділення, де вона через декілька днів померла. У поліції заявили, що причиною смерті став серцевий напад, а її сім'я наполягає на тому, що вона не мала проблем зі здоров'ям, зокрема із серцево-судинною системою. Родичі Аміні також наголосили, що не змогли отримати дозволу побачити її тіло.

Теги: #санкції #іран #рада_єс

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