Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

Рада ЄС ухвалила створення Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine), метою якої є сприяння підвищенню боєздатності Збройних сил України для ефективного ведення військових операцій, щоб дати змогу Україні захищати свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, ефективно здійснювати свій суверенітет та захищати цивільне населення.

"Сьогодні ми посилюємо нашу підтримку Україні, щоб захиститися від незаконної агресії Росії. Місія військової допомоги ЄС навчатиме Збройні сили України, щоб вони могли продовжувати свою мужню боротьбу. EUMAM - це не просто навчальна місія, це наочний доказ того, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно", - сказав верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

У відповідь на прохання України про військову підтримку, EUMAM Ukraine забезпечить індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку Збройних сил України, зокрема їх Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які підтримують навчання.

EUMAM Ukraine працюватиме на території держав-членів ЄС і матиме свій Оперативний штаб у Європейській службі зовнішніх справ у Брюсселі, щоб забезпечити спільну координацію на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор відділу військового планування та поведінки (MPCC) у Європейській службі зовнішніх справ.

Мандат невиконавчої місії спочатку триватиме два роки, а фінансова орієнтовна сума загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро. Місія забезпечуватиме координацію двосторонньої діяльності держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами-однодумцями та буде відкрита для участі третіх держав.