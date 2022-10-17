Події

15:01 17.10.2022

Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух

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Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух, який було чути у всіх районах міста та у Джанкойському районі, повідомило управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

"Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух, який було чути у всіх районах міста та у Джанкойському районі. Чекаємо на більш детальну інформацію", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ у понеділок.

 

Теги: #крим #вибухи

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