Події

14:01 17.10.2022

Унаслідок атаки на житловий будинок у Києві загинула молода пара, жінка була на шостому місяці вагітності - Кличко

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Унаслідок атаки на житловий будинок у Києві загинула молода пара, жінка була на шостому місяці вагітності - Кличко

Унаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок у Шевченківському районі Києва померла молода пара, жінка була на шостому місяці вагітності, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них - молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Росія - країна-терорист!" - написав він у телеграм-каналі.

Нацполіція у фейсбуці повідомила, що загинули троє людей: жінка 59 років, і двоє молодих людей до 30 років.

 

Теги: #атака #київ #жертви

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