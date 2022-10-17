Унаслідок атаки на житловий будинок у Києві загинула молода пара, жінка була на шостому місяці вагітності - Кличко

Унаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок у Шевченківському районі Києва померла молода пара, жінка була на шостому місяці вагітності, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Серед них - молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Росія - країна-терорист!" - написав він у телеграм-каналі.

Нацполіція у фейсбуці повідомила, що загинули троє людей: жінка 59 років, і двоє молодих людей до 30 років.