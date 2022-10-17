Події

13:33 17.10.2022

Вілкул закликав мешканців Кривого Рогу створити запаси води, зарядити акумулятори та знизити споживання е/е у пікові години

1 хв читати
Вілкул закликав мешканців Кривого Рогу створити запаси води, зарядити акумулятори та знизити споживання е/е у пікові години

Голова воєнної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул закликав мешканців міста створити запаси води, зарядити акумулятори, телефони та знизити споживання електроенергії у пікові години.

"Сьогодні вперше "ДТЕК Дніпровські електромережі" за розпорядженням "Укренерго" провело аварійне відключення електропостачання у низці населених пунктів Дніпропетровської області, зокрема частково і в Кривому Розі. Відключення сталося через терористичні обстріли орками об'єктів енергоінфраструктури України", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул нагадав, що такі відключення відбуваються аварійно, їх неможливо спрогнозувати і немає можливості попередити про такі відключення заздалегідь, тому треба бути готовими до них.

За його словами, на 10:00 фахівці "Укренерго" стабілізували енергосистему Дніпропетровської області та найближчими днями "ДТЕК Дніпровські електромережі" відновлять електропостачання всіх споживачів.

"Для того, щоб підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму - не включати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії вранці з 8:00 до 11:00 та ввечері з 18:00 до 23:00. Бізнес має обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів", - наголосив мер міста.

Теги: #кривий_ріг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 10.10.2022
Над Кривим Рогом збито два іранські дрони

Над Кривим Рогом збито два іранські дрони

18:10 10.10.2022
Кривий Ріг було атаковано дронами-камікадзе - Вілкул

Кривий Ріг було атаковано дронами-камікадзе - Вілкул

07:07 27.09.2022
Російська ракета зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Кривому Розі, його подальше використання неможливе

Російська ракета зруйнувала інфраструктуру аеропорту в Кривому Розі, його подальше використання неможливе

17:47 19.09.2022
Окупанти обстріляли із РСЗВ Криворізький район - Вілкул

Окупанти обстріляли із РСЗВ Криворізький район - Вілкул

11:11 17.09.2022
Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, на всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок – К.Тимошенко

Підтоплення будинків у Кривому Розі ліквідовано, на всіх ділянках рівень води не перевищує критичних позначок – К.Тимошенко

07:01 17.09.2022
Ворог випустив по Кривому Рогу 13 ракет за три дні

Ворог випустив по Кривому Рогу 13 ракет за три дні

14:21 16.09.2022
Росіяни завдали удару по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, рятувальники й аварійні служби ліквідовують наслідки - ОВА

Росіяни завдали удару по гідротехнічних спорудах у Кривому Розі, рятувальники й аварійні служби ліквідовують наслідки - ОВА

13:17 16.09.2022
Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу - Вілкул

Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу - Вілкул

08:02 16.09.2022
Вілкул повідомляє, що водопостачання Кривого Рогу стабілізовано

Вілкул повідомляє, що водопостачання Кривого Рогу стабілізовано

18:22 15.09.2022
Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу люди не постраждали – голова ОВА

Унаслідок ракетного удару по Кривому Рогу люди не постраждали – голова ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро

Унаслідок російської атаки пошкоджено одну з електростанцій "ДТЕК"

Унаслідок обстрілу Роменського району російськими окупантами троє людей загинули, ще дев'ятеро поранені – голова Сумської ОВА

Глава МВС закликає українців не стріляти по дронах – це роблять військові та поліцейські

До трьох осіб зросла кількість жертв унаслідок атаки на житловий будинок у Києві – К.Тимошенко

ОСТАННЄ

Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро

НА ЛЬВІВЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, ПРАЦЮЄ ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Жителі тимчасово окупованого Джанкоя повідомляють про сильний вибух

Меморіал цивільним жертвам воєнного вторгнення Росії пропонують побудувати в Ірпені за проєктом чилійського архітектора

Офіційної інформації про звільнення з полону мера Херсону немає - міськрада

Демократії та найяскравіші уми світу мають об'єднатися, щоб відбити атаки РФ і перемогти зло, - Резніков

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ У ВІННИЦІ

Унаслідок атаки на житловий будинок у Києві загинула молода пара, жінка була на шостому місяці вагітності - Кличко

НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ОБЛАДМІНІСТРАЦІЯ

Кулеба закликав ЄС запровадити санкції проти Ірану за надання РФ дронів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА