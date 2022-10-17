Ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Києва, пошкоджено кілька житлових будинків

Уранці в понеділок, 17 жовтня, ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Києва, пошкоджено кілька житлових будинків, повідомляє Патрульна поліція України.

"Ворог знову цілеспрямовано атакував Київ. Сьогодні вранці ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі міста. Пошкоджено кілька житлових будинків. Патрульні, прибувши одними з перших, одразу кинулися допомагати постраждалим", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники, медики.