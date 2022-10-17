У Києві зафіксовано чотири прильоти, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі - КМВА

У Києві зафіксовано чотири ворожі прильоти, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі, інформація про постраждалих уточнюється, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Станом на 9:00 по Києву зафіксовано чотири прильоти. Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Просимо, залишайтеся в укриттях!" - ідеться у повідомленні в телеграм-каналі.