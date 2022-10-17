У Шевченківському районі після атаки дронами-камікадзе пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено ще кілька житлових будинків

У Шевченківському районі Києва після ворожої атаки дронами-камікадзе пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено кілька житлових будинків, повідомив мер Віталій Кличко.

"В результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав Кличко у телеграм-каналі.