Події

07:36 17.10.2022

У Шевченківському районі після атаки дронами-камікадзе пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено ще кілька житлових будинків

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У Шевченківському районі після атаки дронами-камікадзе пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено ще кілька житлових будинків

У Шевченківському районі Києва після ворожої атаки дронами-камікадзе пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено кілька житлових будинків, повідомив мер Віталій Кличко.

"В результаті атаки дронами, в Шевченківському районі Києва - пожежа в нежитловій будівлі. Працюють пожежні підрозділи. Ушкоджені кілька житлових будинків. Медики - на місці. Інформацію про постраждалих уточнюємо", - написав Кличко у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #атака #київ #наслідки

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