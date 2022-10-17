Події

07:25 17.10.2022

Окупанти примусово мобілізують працівників комунальних служб у Станиці Луганській

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Окупанти примусово мобілізують працівників комунальних служб у Станиці Луганській

Російські окупанти для поповнення втрат на фронті примусово мобілізують працівників комунальних служб у Станиці Луганській, повідомляє Генеральний штаб України.

"Окупанти намагаються поповнювати свої втрати в живій силі та масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях. Так, за наявною інформацією, у Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби", - йдеться у ранковому зведенні у понеділок.

Водночас у Генштабі підтверджують ураження живої сили, озброєння та військової техніки супротивника за попередні дні.

Так, В результаті точних ударів Сил оборони ворог зазнав наступних втрат в районах населених пунктів Запорізької області: Молочанськ - до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська - 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар - до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе - до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи - близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених. Інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #мобілізація #генштаб_зсу #луганська_область

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