Події

13:57 16.10.2022

11 військовослужбовців РФ розстріляно на полігоні в Бєлгородській області

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На полігоні в Бєлгородській області РФ було розстріляно 11 військовослужбовців, ще 15 поранено. Це підтвердили російські силові відомства.

За версією Москви, увечері в суботу під час "заняття з вогневої підготовки з особами, які добровільно виявили бажання брати участь у спеціальній військовій операції, двоє громадян однієї з країн СНД відкрили вогонь зі стрілецької зброї по особовому складу підрозділу".

У російських офіційних повідомленнях їх називають "терористи" та "найманці". У суботу ввечері низка телеграм-каналів написала, що це були громадяни Таджикистану.

Теги: #рф #перестрілка #військові

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