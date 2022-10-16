11 військовослужбовців РФ розстріляно на полігоні в Бєлгородській області

На полігоні в Бєлгородській області РФ було розстріляно 11 військовослужбовців, ще 15 поранено. Це підтвердили російські силові відомства.

За версією Москви, увечері в суботу під час "заняття з вогневої підготовки з особами, які добровільно виявили бажання брати участь у спеціальній військовій операції, двоє громадян однієї з країн СНД відкрили вогонь зі стрілецької зброї по особовому складу підрозділу".

У російських офіційних повідомленнях їх називають "терористи" та "найманці". У суботу ввечері низка телеграм-каналів написала, що це були громадяни Таджикистану.