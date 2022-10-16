В ООН висловили надію на продовження та розширення стамбульської зернової угоди

Координатор ООН із Чорноморської зернової ініціативи Амір Махмуд Абдулла висловив сподівання, що угоду вдасться розширити, а термін її дії – продовжити.

"Судячи з сигналів, які я отримую, угода не тільки буде продовжена, а й, можливо, - розширена", - цитує Абдуллу видання Politico.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, Росії, Туреччини та України відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного. Термін дії угоди спливає 19 листопада.