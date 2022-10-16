Події

06:54 16.10.2022

За суботу окупанти здійснили вісім обстрілів і завдали одного авіаудару по Сумській області

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За суботу окупанти здійснили вісім обстрілів і завдали одного авіаудару по Сумській області

За суботу російські окупанти здійснили 8 артилерійських та мінометних обстрілів, було зафіксовано 104 приходи, а також завдали 1 авіаудару, було випущено 6 ракет, повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопольська громада: з 8:15 ранку русня почала бити з міномета: 26 прильотів протягом години. Трохи пізніше – ще 2 міни. Шалигинська громада: 10 мін близько 10 ранку. Великописарівська громада: ближче до полудня, з ворожого вертольота МІ-8 росіяни випустили 6 ракет", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Опівдні окупанти скинули з безпілотника вибуховий пристрій на одне із сіл Краснопільської громади. Крім цього, о 16 годині агресор почав обстрілювати території громади з артилерії та мінометів – зафіксовано 22 та 8 прильотів зі ствольної артилерії та 35 мін.

Після 13 години росіяни кинули з території Росії 3 міни по Есманській громаді.

"У всіх випадках - попередньо, без жертв і руйнувань", - зазначив голова ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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