Порошенко: Вмотивованість українських воїнів та натівська структура ЗС України відіграли визначальну роль

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що вмотивованість українських воїнів та структура ЗС України "відіграли визначальну роль" у війні, повідомляє пресслужба "Європейської солідарності" у суботу.

"(…) Можу сказати, що замотивованість українських воїнів, вони знали за що вони воюють, і натівська структура Збройних Сил зіграли визначальну роль. Разом із міжнародною допомогою і солідарністю, і абсолютно нечуваною єдністю українського народу були ключовим фактором у тому, що нам вдалося врятувати Україну", - цитує Порошенка пресслужба.

Крім цього, лідер партії "Європейська солідарність" повідомив, що Україну "вдалося врятувати в 2014-му, звільнивши дві третини окупованого Донбасу. Було звільнено Маріуполь і Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівку. Було звільнено Сєвєродонецьк і Лисичанськ, Волноваха і Докучаєв. Всі позиції, які не першому етапі здавалися нездійсненими".

"(…) Я не сумніваюся в тому, що і зараз українські землі будуть точно звільнені", - наголосив Порошенко.