Росіяни в суботу продовжували обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини

Російські окупанти в суботу вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії та мінометів, повідомило Оперативне командування "Північ".

"З 11:35 до 12:35 зафіксували сім приходів, імовірно з міномету 120 мм, та 15 приходів, імовірно з ствольної артилерії, в районі Сеньківки. З 12:30 до 13:30 надійшла інформація про дев'ять приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район Гасичівки", - повідомляється на сторінці ОК "Північ" у фейсбуці.

Втрат серед особового складу й техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.