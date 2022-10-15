Події

16:25 15.10.2022

Росіяни в суботу продовжували обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини

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Росіяни в суботу продовжували обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини

Російські окупанти в суботу вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії та мінометів, повідомило Оперативне командування "Північ".

"З 11:35 до 12:35 зафіксували сім приходів, імовірно з міномету 120 мм, та 15 приходів, імовірно з ствольної артилерії, в районі Сеньківки. З 12:30 до 13:30 надійшла інформація про дев'ять приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район Гасичівки", - повідомляється на сторінці ОК "Північ" у фейсбуці.

Втрат серед особового складу й техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

Теги: #обстріли #чернігівщина

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