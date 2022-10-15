У неділю в Україні очікується помірно тепла погода, місцями туман

У неділю, 16 жовтня, у західних, центральних та східних областях України вночі та вранці місцями туман, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних областях та на півдні країни 3-8° тепла, на решті території від 2° тепла до 3° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних областях до 19°.

У Києві в неділю буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 16 жовтня найвища температура вдень була 23,4° у 2018 році, найнижча вночі -4,9° у 1976 році.

У понеділок, 17 жовтня, в Україні без опадів. У західних, центральних та східних областях уночі та вранці місцями туман.

Вітер переважно південно-західний, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° до 2° морозу, у західних, більшості південних областей та в Криму 4-9° тепла; вдень 12-17°, у західних, Одеській, Миколаївській областях 15-20°, на Прикарпатті до 23°.

Температура вночі 1-6° тепла (17 жовтня у північних, центральних та східних областях від 2° тепла до 3° морозу), у Криму, західних, 18 жовтня й у північних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, у західних, Одеській, Миколаївській, 18 жовтня й у більшості північних та центральних областей 15-20°, у Прикарпатті до 23°.

У Києві у понеділок, 17 жовтня, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура 17 жовтня вночі 0-2° тепла, вдень 14-16°.

У Києві 18 жовтня вночі 6-8°, вдень 17-19°.