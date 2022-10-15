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14:48 15.10.2022

Єрмак обговорив із новим президентом МКЧХ питання доступу до українських полонених в Оленівці

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Єрмак обговорив із новим президентом МКЧХ питання доступу до українських полонених в Оленівці

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову у режимі відеозв'язку з новим президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Мір'яною Еггер щодо доступу до українських полонених в Оленівці.

Як повідомляє Офіс президента, Єрмак привітав Еггер із нещодавнім вступом на посаду і висловив сподівання, що під її керівництвом МКЧХ успішно долатиме складні гуманітарні проблеми, зокрема зумовлені війною РФ проти України.

Керівник Офісу глави держави наголосив, що сьогодні ситуація з порушенням прав людини на окупованих територіях України така, "яку Європа й світ не бачили протягом десятиліть".

Єрмак закликав Мір'яну Еггер зробити все можливе для скерування місії Червоного Хреста до колонії в Оленівці. Глава Офісу президента переконаний, що 17 жовтня представники Червоного Хреста мають прибути на лінію розмежування на сході України, що стало б важливим кроком.

У свою чергу Еггер наголосила на важливості того, щоб співробітники МКЧХ мали доступ до військовополонених, зокрема в Оленівці.

"Це – мій пріоритет. І ми продовжуватимемо вимагати отримання доступу", – наголосила вона.

Теги: #мкчх #оленівка #єрмак

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