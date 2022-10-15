Події

12:44 15.10.2022

Заступник глави ОП Тимошенко просить також жителів Житомирської та Черкаської областей обмежити сьогодні енергоспоживання

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Заступник глави ОП Тимошенко просить також жителів Житомирської та Черкаської областей обмежити сьогодні енергоспоживання

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав також жителів Житомирської та Черкаської областей обмежити споживання електроенергії сьогодні з 17:00 до 23:00.

"Хочу закликати всіх громадян на Київщині, у Києві, на Житомирщині, Черкащині та Чернігівщині мінімізувати сьогодні з 17:00 до 23:00 використання електроенергії", - сказав він в ефірі національного телемарафону в суботу.

"Якщо не зберемося і не мінімізуємо енергоспоживання, справді можуть бути відключення", - зазначив Тимошенко.

Він також звернувся до комерційних підприємств – заправок, невеликих магазинів, кафе сьогодні обмежити споживання електроенергії, зокрема вимкнути підсвічування біля входів.

Тимошенко наголосив, що фахівці працюють над усуненням наслідків обстрілу. "Сподіваюся, що сьогодні все буде відновлено й потрібно буде перечекати один день", - сказав він.

Раніше жителів Києва, Київської та Чернігівської областей закликали обмежити споживання електроенергії увечері 15 жовтня.

Теги: #електроенергія #заощадження

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