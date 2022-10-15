В ОП закликали жителів Києва та області сьогодні ввечері максимально обмежити використання електроенергії

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко закликав жителів Києва та Київської області сьогодні максимально обмежити використання електроенергії з 17 до 23 години через обстріл окупантами об'єкта енергетичної інфраструктури.

"Звертаюся до киян та жителів області. Після підступного обстрілу об'єкту енергетичної інфраструктури на Київщині, маємо серйозні наслідки, але їх можна мінімізувати. Все, що необхідно, - сьогодні максимально раціонально підійти до споживання електроенергії. Це дозволить пройти ці труднощі усім нам менш помітно", - написав він у телеграм-каналі.

Тимошенко наголосив, що інакше доведеться "знову діставати свічки та отримувати всі супутні з відсутністю електрики наслідки".

"Тому моє звернення абсолютно просте: жителі Києва та Київщини, будь ласка, сьогодні максимально обмежте використання електроенергії з 17 до 23 години. І все буде добре", - закликав він.