У результаті ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад і автостоянку

Унаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя у суботу вранці пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад та автостоянку без постраждалих, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"Вранці ворог атакував об'єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Є руйнація. Вибуховою хвилею пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад та автостоянку", - написав він у телеграм-каналі.

Куртєв зазначив, що комунальні служби вже починають працювати та усувати наслідки прильотів.

За його словами, постраждалих немає.

Раніше голова ОВА Олександр Старух повідомив, що вночі та вранці суботи російські окупанти атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, а також обстріляли ракетами С-300.

Внаслідок атаки БПЛА Shahed-136 у Запоріжжі руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Виникли пожежі, які були вчасно локалізовані рятувальниками. Постраждалих немає.