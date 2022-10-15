Події

07:18 15.10.2022

Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

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Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

Українські порти в п'ятницю залишили три судна з кукурудзою та пшеницею, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ).

"14 жовтня українські порти залишили три судна, вони перевозять загалом 84 500 тонн зерна та іншої продукції АПК у рамках чорноморської зернової ініціативи", - йдеться у повідомленні СКЦ.

Судно Sanita S (43,5 тис. тонн кукурудзи) прямує до Іспанії. Суховантаж Super Arsenal доставить до Тунісу 27,5 тонн пшениці, судно Sea Luck - 13,5 тис. тонн пшениці до Алжиру.

У СКЦ пояснили, що "зерно, яке надійшло до пункту призначення, може пройти переробку і потім бути переправлене в інші країни".

"Станом на 14 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 7 448 204 тонни. Загалом нині було дозволено рух 674 суден - 340 на прибуття в українські порти та 334 на вихід із них", - зазначається у повідомленні.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання документа щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – Чорноморська, Одеси та Південного.

 

 

Теги: #зерно #оон #україна

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