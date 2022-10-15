На Сумщині на міні підірвався комбайн, комбайнер живий

Російські окупанти у п'ятницю з міномета обстріляли Глухівську громаду Сумської області. У Краснопільській громаді на міні підірвався комбайн, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"О пів на другу дня, поблизу с. Славгород, Краснопільська громада, під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн. Аграрій – живий і неушкоджений, комбайн – пошкоджений", – повідомив він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Живицький також повідомив, що близько 15.00 ворог випустив 4 міни територією Глухівської громади. Обійшлося без жертв і руйнувань.