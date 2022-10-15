Зеленський подякував усім, хто відзначав День захисників і захисниць України на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський подякував усім українцям, які відзначали День захисників і захисниць на тимчасово окупованих Росією територіях.

"Я хочу подякувати всім нашим людям, які сьогодні вітали один одного, наших військових, усім нашим воїнам. Хочу подякувати всім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою і на варті", - заявив Зеленський у відеозверненні.

"І окремо дякую всім, хто сьогодні нехай тихо, нехай мовчки, нехай тільки у своєму серці, але все ж таки разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території або примусово – на території Росії", - додав він.

Глава держави наголосив, що Україна про всіх пам'ятає.

"Нікого і нічого українського не залишимо ворогові. Звільнимо все своє. Повернемо все, що належить нам по праву. Україна рухається вперед!" - сказав президент.