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06:52 15.10.2022

Зеленський подякував усім, хто відзначав День захисників і захисниць України на тимчасово окупованих територіях

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Зеленський подякував усім, хто відзначав День захисників і захисниць України на тимчасово окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський подякував усім українцям, які відзначали День захисників і захисниць на тимчасово окупованих Росією територіях.

"Я хочу подякувати всім нашим людям, які сьогодні вітали один одного, наших військових, усім нашим воїнам. Хочу подякувати всім, хто і цей день, як і багато інших, провів у бою і на варті", - заявив Зеленський у відеозверненні.

"І окремо дякую всім, хто сьогодні нехай тихо, нехай мовчки, нехай тільки у своєму серці, але все ж таки разом з усією нашою державою відзначав День захисників і захисниць України, перебуваючи на тимчасово окупованій території або примусово – на території Росії", - додав він.

Глава держави наголосив, що Україна про всіх пам'ятає.

"Нікого і нічого українського не залишимо ворогові. Звільнимо все своє. Повернемо все, що належить нам по праву. Україна рухається вперед!" - сказав президент.

Теги: #зеленський #день_захисників_і_захисниць_україни

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