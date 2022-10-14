МКЧХ після критики Зеленського зажадав негайного доступу до військовополонених в Оленівці

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) закликав надати йому негайний доступ до всіх військовополонених у війні РФ з Україною, зокрема й до утримуваних у колонії в окупованій російськими військами Оленівці Донецької області, зазначивши, що до низки місць тримання доступ досі не отримано.

"Ми поділяємо розчарування щодо відсутності у нас доступу до всіх утримуваних військовополонених у міжнародному збройному конфлікті між Росією та Україною. Починаючи з лютого ми працюємо над тим, щоб отримати доступ для перевірки умов тримання військовополонених, поводження з ними та інформування сімей про своїх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити", - йдеться в заяві МКЧХ, оприлюдненій у п'ятницю.

Водночас в організації зазначили, що не можуть отримати доступ до низки місць тримання полонених.

"Третя Женевська конвенція зобов'язує сторони міжнародного збройного конфлікту надати МКЧХ негайний доступ до всіх військовополонених і право відвідувати їх, хоч би де їх тримали. Ми хочемо наголосити, що наші команди на місцях готові й були готові протягом кількох місяців відвідати приміщення виправної установи в Оленівці, а також будь-яке інше місце, де перебувають військовополонені. Однак, крім надання доступу органами влади на високому рівні, це потребує практичних заходів щодо реалізації на місцях. Ми не можемо отримати доступ до місця тримання під вартою або інтернування, де нас не прийняли", - наголошується в заяві.

У МКЧХ заявляють, що надання їм доступу до військовополонених є юридичним зобов'язанням усіх держав згідно з Женевськими конвенціями.

"Це також допомагає зберегти людяність у міжнародному збройному конфлікті, який спричинив непомірні втрати для багатьох сімей. Наша місія може бути досягнута лише шляхом скоординованих зусиль зі сторонами конфлікту. І ми просимо їх та міжнародну спільноту підтримати ту роль, яку нам дали", - резюмується в заяві.

Як повідомлялося, 13 жовтня ввечері президент України Володимир Зеленський закликав створити в Україні Місію Міжнародного Червоного Хреста на зразок Місії МАГАТЕ і повідомив, що в четвер відбулася "важлива зустріч в онлайн-форматі нашої команди, яка опікується темою звільнення полонених, з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, що дотичні до цього процесу.

"Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – це не клуб із привілеями, де отримують зарплати і насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання, передусім морального характеру. Мандат Червоного Хреста має виконуватись", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що "потрібно негайно робити те, що цілком логічно для Червоного Хреста. Є Оленівка. Фактично концтабір, у якому утримують наших полонених. Потрібен доступ до них, як це й обумовлювалось. Червоний Хрест може це здійснити. Але потрібно намагатися це здійснити. Україна готова сприяти цьому".

"За зразком місії МАГАТЕ може запрацювати і місія Червоного Хреста. Але для цього потрібне лідерство. Потрібна сумлінність. Потрібне розуміння, хто і для чого створював таку інституцію, як Червоний Хрест", - заявив Зеленський.