У Києві презентували проєкт "АртБроня", для якого українські художники перетворили використані бронеплити на об'єкти мистецтва

У Києві відбулася презентація проєкту "АртБроня", для якого українські художники перетворили на об'єкти мистецтва дев'ять "відпрацьованих" бронеплит від бронежилетів, які зупинили у боях ворожі кулі та зберегли життя захисників України.

Як повідомив журналістам ініціатор-координатор проєкту Олександр Ковальчук (народний депутат фракції "Слуга народу"), бронеплити їхньому благодійному фонду передають від Генерального штабу України згідно з укладеним меморандумом, зокрема напередодні було отримано ще 75.

"Мета проєкту - збір коштів для Збройних сил України: разом із Міністерством оборони України ми вирішуватимемо, на які саме потреби їх спрямовувати. Але ухвалили принципове рішення - гроші будуть спрямовані на придбання засобів захисту для наших захисників. Це можуть бути і шоломи, і окуляри, і навушники, і бронеплити", - розповів він у п'ятницю.

За його словами, над втіленням проєкту команда працювала півроку, а ідея його створення виникла під час обговорення різних способів донести до світу інформацію про війну в Україні.

"Наразі ми обираємо локацію, де зберігатиметься наша виставка, - це буде один із музеїв міста Києва, а також плануємо демонструвати її усьому світу", - уточнив Ковальчук.

У свою чергу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що ці артоб'єкти символізують те, що українські захисники своїми грудьми, наче мурами, закрили країну від російської агресії.

"Це унікальне поєднання мистецтва з мурами, які несли на своїх грудях наші захисники. Це говорить про те, що культура та наші Збройні сили разом точно ведуть нас до перемоги", - наголосив він.