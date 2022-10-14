Боєць бригади ім.Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

Український військовослужбовець за два дні масованого ракетного обстрілу України збив чотири крилаті ракети окупантів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він - воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Командування зазначає, що військовослужбовця буде гідно заохочено за влучність і професіоналізм.