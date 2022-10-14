Події

14:35 14.10.2022

Боєць бригади ім.Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

1 хв читати
Боєць бригади ім.Пилипа Орлика збив чотири крилаті ракети з ПЗРК "Ігла"

Український військовослужбовець за два дні масованого ракетного обстрілу України збив чотири крилаті ракети окупантів, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За два дні масованого ракетного обстрілу України 10 та 11 жовтня Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК "Ігла". Він - воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Командування зазначає, що військовослужбовця буде гідно заохочено за влучність і професіоналізм.

 

Теги: #ракети #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 14.10.2022
Інформацію про вибухи у Запоріжжі підтвердив голова ОВА Старух

Інформацію про вибухи у Запоріжжі підтвердив голова ОВА Старух

18:55 13.10.2022
Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

Російські окупанти випустили по Львівщині 6 ракет, українські військові збили чотири – голова ОВА

18:47 13.10.2022
Над Україною збито 5 російських ракет "Калібр": 4 – на заході країни, 1 – на Одещині

Над Україною збито 5 російських ракет "Калібр": 4 – на заході країни, 1 – на Одещині

13:30 12.10.2022
Українські підрозділи за 18 хвилин збили щонайменше 4 російські ударні вертольоти

Українські підрозділи за 18 хвилин збили щонайменше 4 російські ударні вертольоти

08:09 12.10.2022
Сили ППО збили дев'ять дронів-камікадзе над Миколаївщиною

Сили ППО збили дев'ять дронів-камікадзе над Миколаївщиною

21:55 11.10.2022
За дві доби збито 9 із 11 БПЛА "Shahed-136"

За дві доби збито 9 із 11 БПЛА "Shahed-136"

21:52 11.10.2022
Зеленський: Розвідка має встановити, хто причетний до ракетних атак проти України

Зеленський: Розвідка має встановити, хто причетний до ракетних атак проти України

21:46 11.10.2022
Новими ракетними ударами Росія лише затягне наше відновлення

Новими ракетними ударами Росія лише затягне наше відновлення

10:27 11.10.2022
Російські окупанти у вівторок уранці запустили по Україні щонайменше 4 ракети, усі вони були збиті ЗСУ – речник Командування ПС ЗСУ

Російські окупанти у вівторок уранці запустили по Україні щонайменше 4 ракети, усі вони були збиті ЗСУ – речник Командування ПС ЗСУ

10:21 11.10.2022
ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації

ППО збила всі ракети окупантів, випущені по Одеській та Миколаївській областях – голова обладміністрації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Київські навчальні заклади з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі

Окупанти знову завдають ударів по Харкову - Терехов

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

Перемогою над цим ворогом ми відповімо всім ворогам нашої державності - Зеленський

У країнах ЄС заморожено EUR17,4 млрд фондів російського походження - член ЄК з юстиції

ОСТАННЄ

"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

У Києві презентували проєкт "АртБроня", для якого українські художники перетворили використані бронеплити на об'єкти мистецтва

Київські навчальні заклади з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі

JYSK відкрив новий магазин у Рівному у ТРЦ Happy Mall

Ткаченко про збитки для об'єктів культури Києва внаслідок російських обстрілів 10 жовтня: Йдеться про мільйони гривень

Окупанти знову завдають ударів по Харкову - Терехов

У ХАРКОВІ ЩЕ ДЕКІЛЬКА ВИБУХІВ - ТЕРЕХОВ

У ХАРКОВІ ЧОТИРИ "ПРИЛЬОТИ" - ТЕРЕХОВ

У Білорусі запроваджено режим КТО - Лукашенко

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуто оперативну ситуацію, заплановано наступні кроки щодо звільнення українських земель - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА