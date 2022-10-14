Ткаченко про збитки для об'єктів культури Києва внаслідок російських обстрілів 10 жовтня: Йдеться про мільйони гривень

Збитки для об'єктів культури в Києві внаслідок російських обстрілів у понеділок, 10 жовтня, становлять кілька мільйонів гривень, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Є необхідні кошти, які зараз виділятиме уряд для музеїв не лише нашого підпорядкування, а й інших відомств, для невідкладних робіт. Тобто, щоб закрити вікна, дахи. Але насправді потрібно провести більше робіт. Тобто роботи з виділення коштів уже тривають, я сподіваюся, що їх буде продовжено найближчим часом. Йдеться про мільйони гривень", - сказав він журналістам у п'ятницю в Києві.

Водночас він зазначив, що збитки у сфері культури України внаслідок російської агресії після 24 лютого становлять орієнтовно сотні мільйонів євро.

"Тому зараз допомога від наших партнерів на Заході, зокрема ЮНЕСКО, є надзвичайно актуальною, і вона вже починає надходити", - додав міністр.